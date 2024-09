Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Verkehrsunfall

Biberach (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer auf der L94/B415 von Biberach kommend in Richtung Lahr. Als er gegen 9:25 Uhr an der Einmündung zur Auffahrt B33 nach links in Richtung Villingen-Schwenningen abbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Porsche-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der VW-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik. Glücklicherweise blieb der Fahrer des Porsche unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

