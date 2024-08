Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Rechnung nicht bezahlt und Geldbeutel entwendet

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Montag (26.08.2024) bezahlte ein bislang unbekannter Täter in einem Restaurant in der Butzstraße seine Rechnung nicht und entwendete den Geldbeutel einer Bedienung.

Gegen 18.30 Uhr verließ der unbekannte Täter das Restaurant, ohne die Rechnung von knapp 30 Euro zu bezahlen. Als er bereits das Restaurant verlassen hatte, fiel einer Mitarbeiterin auf, dass der unbekannte Mann auch den Geldbeutel einer Bedienung entwendete.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Wert. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- 35-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, breite Schultern, südländisches Aussehen, dunkle, sehr kurze Haare, dunkler Drei-Tage-Bart, keine Brille, schwarzes T-Shirt mit weißem Backprint, schwarze Jeans, weiß/rote Turnschuhe

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Betrugs und Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell