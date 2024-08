POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (26.08.2024) hielten vier bislang unbekannte Jugendliche einen Autofahrer in der Berliner Allee an. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 20.00 Uhr traten vier unbekannte Jugendliche vor den 61-jährigen Autofahrer auf die Straße. Der Autofahrer musste anhalten. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Autofahrer und den Jugendlichen. ...

mehr