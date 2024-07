LPI-SHL: Tische, Stühle und Bänke geklaut

Crock (ots) - Sonntag, in der Zeit von 02:10 Uhr bis 08:50 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude eines Sportvereins in der Schützenhofstraße in Crock ein. Im Inneren öffneten die Einbrecher mit Gewalt eine weitere Tür sowie einen Schrank und entwendeten letztendlich verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Zudem verursachten die Täter einen Sachschaden von ca. 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden ...

