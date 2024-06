LPI-SHL: Erfolgreiches Kontrollwochenende

Schmalkalden (ots) - An diesen Grundsatz hätte sich ein Mann aus Schmalkalden besser gehalten. Hat er aber nicht. In den Abendstunden des 29.06.2024 setzte er sich hinter das Steuer seines Pkw und fuhr los, geradewegs einer Streife der PI Meiningen in die Arme. Long Story short: Atemalkohol von knapp über 1.7 Promille, Entnahme einer Blutprobe, Untersagung Weiterfahrt und Einleitung Strafverfahren. Man darf eben ...

