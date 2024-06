POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Emsdetten (ots) - Am Dienstag (03.0624.) ist die Polizei gegen 21.20 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens an der Gutenbergstraße gerufen worden. Dort geriet aus noch ungeklärter Ursache in einer Lagerecke Flies in Brand. Die Feuerwehr Emsdetten konnte das Feuer löschen. Wie es entstanden ist, ist noch unklar. Auch über die Schadenshöhe können noch keine genauen Angaben gemacht werden. ...

mehr