POL-ST: Hörstel, Schulwegunfall 14-Jährige leicht verletzt

Steinfurt (ots) - Am Dienstagmorgen (04.06.) meldete ein Zeuge gegen 03.45 Uhr den Brand von Müllsäcken an der Marktstraße. Die Müllsäcke waren in einem Gitterwagen, der in Höhe der Hausnummer 60 stand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurden auch ein in der Nähe stehender Mülleimer sowie ein Hochbeet beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ...

