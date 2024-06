Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Auto gestohlen Die Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots)

Am Montagmorgen (03.06.) stellte die Besitzerin eines weißen Hyundai Santa Fe gegen 07.30 Uhr fest, dass dieser in der Nacht entwendet worden ist. Das Auto mit dem Kennzeichen ST-GW 909 wurde am Sonntagabend (02.06.) gegen 20.15 Uhr in der Nordwalder Straße vor der Garage der Eigentümer geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Fahrzeugdiebstahl machen kann, wird gebeten die Polizei in Emsdetten unter 02572- 93064415 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell