LPI-SHL: Brand eines Einfamilienhauses

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen E-Bikes befuhr am Sonntag gegen 16:20 Uhr die Nachtigallenstraße in Meiningen in Richtung Henneberger Straße. Er nutzte den Fußweg und geriet auf der Strecke ins Straucheln. In der weiteren Folge touchierte er einen geparkten Seat und beschädigten diesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei sucht ...

