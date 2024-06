Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradfahrer beschädigt Auto und fährt weiter

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen E-Bikes befuhr am Sonntag gegen 16:20 Uhr die Nachtigallenstraße in Meiningen in Richtung Henneberger Straße. Er nutzte den Fußweg und geriet auf der Strecke ins Straucheln. In der weiteren Folge touchierte er einen geparkten Seat und beschädigten diesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0141414/2024.

