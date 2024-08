POL Schwaben Nord: Ladendiebin festgenommen

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Dienstag (27.08.2024) griff eine alkoholisierte 39-jährige Frau eine Polizeibeamtin in einer Arrestzelle an und verletzte diese dabei leicht. Die Polizei kontrollierte sie zuvor in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Gegen 02.15 Uhr kontrollierte die Polizei die 39-jährige Frau. Da die Frau derart alkoholisiert war, nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam und brachten sie in den ...

