Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Jugendliche verletzen Autofahrer leicht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (26.08.2024) hielten vier bislang unbekannte Jugendliche einen Autofahrer in der Berliner Allee an. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 20.00 Uhr traten vier unbekannte Jugendliche vor den 61-jährigen Autofahrer auf die Straße. Der Autofahrer musste anhalten. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Autofahrer und den Jugendlichen. Einer der unbekannten Jugendlichen griff den 61-jährigen Mann an und verletzte ihn dabei leicht.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell