Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Am Donnerstagmorgen, 24.07.2024, gegen 10:25 Uhr wurde über den Polizei-Notruf eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Bad Krozingen gemeldet.

Die Feuerwehr konnte den Brand, der nach derzeitigem Kenntnisstand in einer Wohnung des Mehrparteienhauses ausgebrochen ist, schnell löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Schwarzwaldstraße musste aufgrund des Einsatzes zeitweise voll gesperrt werden und ist zwischenzeitlich wieder freigegeben.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

ak

