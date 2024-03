POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Einhausen (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagabend (19.03.) und Mittwochabend (20.03.) haben Diebe am Waldsportplatz "In der Wolfshecke" in Klein-Hausen eine dort abgestellte, mehrere hundert Kilo schwere Rüttelplatte mitgehen lassen. Die blaue Rüttelplatte des Fabrikats Weber hat einen Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht ...

mehr