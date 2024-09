POL-OG: Bühl - Vermisstensuche

Rastatt (ots) - Über Notruf meldete sich am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ein Mann bei der Polizei und gab an, dass eine 50-jährige Frau und ihre Tochter in ihrer Wohnung von ihrem Vermieter und weiteren Männern bedroht werde. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren zu dem angegebenen Wohnobjekt und konnten den 34-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. ...

mehr