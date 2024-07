Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Pedelecs stoßen zusammen - 80-Jähriger schwer verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 11.00 Uhr waren zwei Senioren auf ihren Pedelecs unterwegs auf dem Radweg der Straße 'Zum Coenenhof' in Richtung Willich unterwegs. Ein 80-jähriger Mann aus Mönchengladbach kippte auf grader Strecke zur Seite und stieß dadurch gegen das Rad des 79-jährigen Mitfahrers aus Korschenbroich. In der Folge stürzten beide und der 80-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. /wg (595)

