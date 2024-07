Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Jugendliche zünden Sträucher an - Polizei bittet um Hinweise

Viersen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, um 1:45 Uhr, beobachtete ein 18-jähriger Viersener zwei Jugendliche, die Sträucher auf einer Freifläche des Europaplatzes in Viersen anzündeten. Er parkte sein Auto auf dem Parkplatz an der Brüsseler Allee, rief die Polizei und ging zurück zum Europaplatz. Die Jugendlichen liefen daraufhin in Richtung Goethestraße weg. Die Sträucher qualmten noch, konnten durch den Viersener gelöscht werden. Die beiden Jugendlichen beschreibt der 18-Jährige als männlich, 14-18 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Jacke, der andere eine schwarz-weiße. Haben Sie den Vorfall im Bereich des Europaplatzes auch gesehen und können Angaben zu den beiden Jugendlichen machen? Melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. /cb (592)

