POL-VIE: 240723 Willich: LKW-Fahrer nimmt beim Abbiegen entgegenkommendem Pkw die Vorfahrt - schwer verletzte Pkw-Fahrerin

Niederkrüchten (ots) - Heute Morgen gegen 9 Uhr kam es in der Mittelstraße in Niederkrüchten zu einem Alleinunfall. Ein 87-jähriger Mann aus Niederkrüchten fuhr mit seinem Fahrrad auf der besagten Straße, rutschte an der Bürgersteigabsenkung aus und stürzte zu Boden. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. /jk (588) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

