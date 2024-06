Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Fenster beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (04.06.2024) 20.00 Uhr und Mittwoch (05.06.2024) 14.00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter zwei Fenster eines Gebäudes in der Bahnhofstraße in Asperg. Es handelt sich um zwei große, ehemalige Schaufenster. Die Täter hinterließen in einem der Fenster ein kleineres Loch und im zweiten ein größeres, das vermutlich durch einen faustgroßen Stein entstand. Zudem wurde eine Regenrinne, die am Haus entlang läuft, eingedellt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Asperg zu melden.

