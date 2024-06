Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Lkw fährt gegen Gewächshaus und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Lenker eines blauen Lkws fuhr am Mittwoch (05.06.2024), gegen 14.00 Uhr in der Straße "Im Erlengrund" in Bietigheim-Bissingen. Während er auf dem parallel zur Landesstraße 1100 (Ludwigsburger Straße) verlaufenden Feldweg rangierte, kollidierte er mit einem Gewächshaus. Anschließend beschleunigte der Unbekannte den Lkw, fuhr den Feldweg entlang und flüchtete über den Grünstreifen auf die L 1100 in Richtung Tamm. Der am Gewächshaus entstandene Sachschaden dürfte sich auf knapp 10.000 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell