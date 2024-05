POL-VIE: Viersen: Unfall mit verletztem Radfahrer - zweiter Radfahrer fährt weiter

Viersen (ots) - Am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Straße Sitzstadt in Viersen einzubrechen. Der oder die Täter hebelten ein Küchenfenster auf, wollten so in das Haus einsteigen. Die installiere Alarmanlage löste aus und vertrieb offenbar die Einbrecher, denn nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Das ...

