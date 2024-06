Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Pkw gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (03.06.2024) zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr stahlen noch Unbekannte in Tamm in der Aalener Straße einen Jeep vom Typ Grand Cherokee. Das Fahrzeug stand auf einem Privatparkplatz vor einem Wohngebäude geparkt und hatte eine Ludwigsburger Zulassung (LB-). Der Wert des Jeep´s wurde auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

