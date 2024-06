Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in der Schlossstraße verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 62-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (04.06.2024) gegen 12:00 Uhr in Ehningen leichte Verletzungen zu. Der Mann kam mit seinem Fahrrad aus Richtung Altdorfer Weg und war auf der Schlossstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ihm kamen in Fahrtrichtung der Kreisstraße 1077 ein schwarzer und dahinter ein weißer Lkw entgegen. Der weiße Lkw fuhr dabei auffallend weit links und kam auf die Gegenfahrspur, wo er auf den Fahrradfahrer zufuhr. Der 62-Jährige versuchte daher, auszuweichen und von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln. Dabei fuhr er gegen den Bordstein, stürzte über den Lenker und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Der noch unbekannte Fahrer des weißen Lkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Bei dem Lkw soll es sich um ein Fahrzeug mit Kofferaufbau ohne Aufschrift und einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen gehandelt haben, welches von einem Mann gefahren wurde. Der ordnungsgemäß vorausfahrende Lkw war offenbar ähnlich groß, hatte einen schwarzen Kofferaufbau ohne Aufschrift und wurde ebenfalls von einem Mann gesteuert. Der Polizeiposten Ehningen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall, insbesondere aber auch den Lenker des schwarzen Lkw, der möglicherweise die Fahrweise des weißen Lkw hinter sich beobachten konnte. Hinweise werden unter Tel. 07034 27045-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell