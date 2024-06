Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Trauer um den verstorbenen Kollegen des Polizeipräsidiums Mannheim

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 31. Mai 2024, wurde ein 29-jähriger Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Mannheim bei einem brutalen Messerangriff in Mannheim so schwer verletzt, dass er in der Folge verstarb. Die sinnlose Tat und der schreckliche Tod unseres Kollegen macht alle Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zutiefst betroffen.

Zum Gedenken an den Verstorbenen beteiligt sich auch das Polizeipräsidium Ludwigsburg an der landesweiten Schweigeminute am Freitag, den 7. Juni 2024 um 11:34 Uhr. Alle Polizeibediensteten, deren Aufgaben es zulassen, halten einen Moment inne, um dadurch ihre Trauer um den Kollegen und die Verbundenheit mit dessen Angehörigen öffentlich zum Ausdruck bringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell