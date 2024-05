POL-OG: Gaggenau - Gestürzt

Ötigheim (ots) - Offenbar überhöhte Geschwindigkeit dürfte am Mittwochabend Grund für einen Unfall auf der B3 bei Ötigheim gewesen sein. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 21.45 Uhr mit einem 3er-BMW auf der B3 von Ettlingen kommend in Richtung Rastatt unterwegs, als er an der Kreuzung B3/K3717 mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die K3717 in Richtung Ötigheim abbog. Dadurch ins ...

