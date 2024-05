Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorrang missachtet: Verletzte und hoher Sachschaden zur Folge

Achern (ots)

Mehrere Verletzte und ein Sachschaden von über 30.000 Euro waren nach einem Unfall am Mittwochabend auf der L 87 Höhe Abzweig zur B3 zu bilanzieren. Gegen 21:10 Uhr war der 58 Jahre alte Fahrer eines VW Passat, aus Richtung Autobahn kommend, auf der L 87 unterwegs, um nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einer entgegenkommenden, in Richtung Autobahn fahrenden, 63-jährigen Lenkerin eines Mitsubishi. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der Mitsubishi abgewiesen und der Passat stand quer auf der Fahrbahn. Eine 35-jährige Fahrerin eines VW Transporters gelang es dadurch nicht mehr rechtzeitig anzuhalten, woraufhin diese mit dem Passat zusammenstieß. Während die 63-Jährige durch den Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht werden musste, mussten drei Mitfahrer im Passat in das Acherner Klinikum zur weiteren Behandlung. Gegen 0:15 Uhr war die Unfallstelle, nach Abschleppen der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn, wieder frei befahrbar.

/rs

