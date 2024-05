LPI-G: Unfall mit Personenschaden

Gera (ots) - Am Dienstag, dem 07.05.2024, gegen 18:52 Uhr, fiel den Beamten des Videowagens am Kreisverkehr "Beerweinschänke", ein 24-jähriger SEAT Fahrer aus Gera auf. Hier drehte er mit seinem Fahrzeug, mit quietschenden Rädern und qualmenden Auspuff seine Runden. Dies wird im Allgemeinen unter "Posen" bezeichnet. Dafür sieht der Gesetzgeber ein Bußgeld in Höhe von 80EUR vor. Anschließend verließ er den Kreisverkehr in Richtung Gera. Hier überholte er einen PKW ...

mehr