Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (05.06.204) wurde zwischen 06:45 Uhr und 13:35 Uhr in ein Wohnhaus in der Rampacherstraße in Enzweihingen eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster des Einfamilienhauses auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchte er mehrere Wohnräume des Hauses. Ob er hierbei Beute machte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell