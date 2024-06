Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Rund 100.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Mittwochmorgen (05.06.2024) gegen 08:20 Uhr in den Clara-Schumann-Weg nach Magstadt aus. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. Nachbarn stellten zunächst Brandgeruch und einen aktiven Rauchmelder im Wohnhaus fest und wählten daraufhin den Notruf. Anschließend verließen alle Bewohner unverletzt das Wohnhaus. Die alarmierten Wehrkräfte verschafften sich über den Balkon des ersten Obergeschosses Zutritt zur Wohnung, aus der zunächst qualmender Rauch festgestellt werden konnten. Die Bewohner der Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. In der Wohnung wurde ein brennendes Regal festgestellt, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Mutmaßlich griff die Flamme einer aufgestellten Kerze auf das Regal über und entfachte dieses. Durch das Brandgeschehen entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die betreffende Wohnung ist aufgrund der Brand- und Rußschäden vorübergehend nicht bewohnbar. Alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner konnten, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, in ihre Wohnung zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell