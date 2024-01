Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Gotha (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Hyundai befuhr gestern, in der Zeit zwischen 19.25 Uhr und 19.35 Uhr, die L 3007 von Trügleben in Richtung Gotha und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr, sodass dieser abbremsen oder ausweichen musste um eine Kollision zu vermeiden. Wie sich herausstellte, stand der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche durch den Fahrzeugführer gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0024840/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

