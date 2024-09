Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Raub, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am Sonntagnachmittag einen 29-Jährigen ausgeraubt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll das Opfer kurz vor 17 Uhr in der Straße "Im Pfählerpark" auf Höhe eines Bistros am Bahnhof von einem Mann offenbar in türkischer Sprache um eine Zigarette gebeten worden sein. Im Anschluss soll er von dem Unbekannten mit Pfefferspray besprüht worden sein. Anschließend habe der mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Shirt bekleidete Dieb unter Gewaltanwendung eine Armbanduhr und ein geringer Bargeldbetrag an sich genommen bevor er in Richtung Innenstadt geflüchtet sei. Das Erscheinungsbild des Angreifer wurde als türkisch/kurdisch beschrieben. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer: 0781 21 2820 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell