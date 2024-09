Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Geldern (ots)

Am 09.06.2023 gegen 11:05 Uhr entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten. Mit der Geldkarte hob der Tatverdächtige Geld vom Konto des Opfers ab. Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/144992 Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Kripo in Geldern unter 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell