Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (2. September 2024) kam es zwischen 10:30 Uhr und 13:20 Uhr an der Tempelstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 40-jährige Halter eines grauen Ford Focus hatte sein Fahrzeug an der genannten Örtlichkeit in einer Parkbucht abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen im Bereich der hinteren Tür sowie ...

