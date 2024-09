Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Vorfahrt missachtet und Radfahrerin verletzt

Bühl (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Pkw- und einer Radfahrerin kam es am Donnerstagnachmittag in der Robert-Koch-Straße. Gegen 15 Uhr befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin den Bannweg in Richtung Robert-Koch-Straße und missachtete beim Einbiegen in diese die Vorfahrt einer 63-jährigen Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Velo-Lenkerin wurde hierdurch verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden blieb bei dem Unfall gering.

