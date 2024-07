Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 10-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Marienheide (ots)

Zwei etwa 12 bis 13 Jahre alten Jungen haben am Dienstag (23. Juli) auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in der Hauptstraße einen 10-Jährigen bedrängt. Der 10-Jährige aus Marienheide hatte gegen 17.20 Uhr sein Fahrrad abgestellt und beabsichtigte in das Geschäft zu gehen, als die beiden Unbekannten ihn aufforderten, ihnen einen Euro zu geben. Dies verweigerte der 10-Jährige. Als der 10-Jährige kurze Zeit später aus dem Geschäft kam und mit seinem Fahrrad auf der Radtrasse in Richtung Rüggeberg fuhr, folgten ihm die zwei Jungs auf Fahrrädern und beschossen ihn mit einer Softair-Pistole. Auf der Trasse entrissen sie ihm das Handy und forderten ihn auf, ihnen seine Umhängetasche zu geben. Der 10-Jährige kam der Aufforderung nicht nach. Daraufhin traten die Jungs ihn, warfen sein Handy auf den Boden und entrissen ihm die Tasche. Anschließend flüchteten sie in Richtung Ohl.

Einer der beiden Tatverdächtigen war etwa 12 bis 13 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte braune Locken. Er trug ein gelbes T-Shirt. Der andere Junge circa 12 bis 13 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur sowie blonde Haare und eine Brille und war mit einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "Prosport Nike" bekleidet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

