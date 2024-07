Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Planenschlitzer auf Rastplätzen der A 4 unterwegs

Oberbergischer Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (22. / 23. Juli) suchten Kriminelle die Rastplätze Bellingroth und Hasbacher Höhe an der A 4 Richtung Olpe auf. Sie schlitzten die Planen von insgesamt sieben LKW, Sattelaufliegern und Anhängern auf und stahlen in einigen Fällen Teile der Ladung, während die Geschädigten in ihren Fahrzeugen schliefen. Hinweise nehmen die Kriminalkommissariate Wipperfürth und Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell