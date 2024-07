Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Waldbröl (ots)

Am Sonntag (21. Juli) ist ein 27-jähriger Radfahrer auf dem Löher Weg gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der 27-Jährige aus Waldbröl fuhr mit seinem Mountainbike gegen 19.40 Uhr auf dem Löher Weg in Richtung Gerberstraße. Als er auf der leicht abschüssigen Straße eine Bremsschwelle überfuhr, überschlug er sich. Bei dem Sturz zog sich der 27-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber ihn zur Behandlung in eine Bonner Klinik flog.

