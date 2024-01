Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240118-1-pdnms Elsdorf-Westermühlen (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Randalierende Jugendliche - Die Polizei sucht Zeugen

Elsdorf-Westermühlen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 23.12.23 und dem 03.01.2024, kam es an der Bushaltestelle in der Dorfstraße in Elsdorf-Westermühlen zu wiederholten Sachbeschädigungen, Lärmbelästigungen und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr.

Ursächlich für den entstandenen Sachschaden sowie die Störungen der Anwohner seien mehrere Jugendliche.

Die Polizei in Fockbek hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, die Angaben zu den Vorfällen machen können, sich unter der Telefonnummer 04331-208120 zu melden.

