Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle brechen in Jugendtreff ein

Hückeswagen (ots)

Unbekannte Täter suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag (19. / 20. Juli) einen Jugendtreff in der Straße "Zum Sportzentrum" auf. Sie schlugen zunächst eine Scheibe ein und nahmen den Schlüssel einer Minigolfanlage an sich. Anschließend betraten sie das Gelände der Golfanlage und brachen dort eine Gartenhütte auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nur der Schüssel der Minigolfanlage entwendet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

