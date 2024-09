Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verkehrsunfall

Sinzheim (ots)

Am Donnerstag gegen 20:20 Uhr war ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads auf der Landstraße von Bühl kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs. An der Ampelanlage im Kreuzungsbereich der Dr.-Josef-Fischer-Straße warteten verkehrsbedingt bereits vier Autos vor dem Zweiradlenker auf der rechten Fahrspur, die zum Rechtsabbiegen und Geradeausfahren gekennzeichnet ist. Während die Lichtzeichenanlage auf Grün umschaltete beschleunigte der Heranwachsende mit seinem Zweirad und überholte die bereits vier wartenden Fahrzeuge auf der linken Fahrspur und scherte mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit vor dem vordersten Wagen wieder ein. Hierbei kollidierte er mit einem auf der Landstraße aus Richtung Baden-Baden entgegenkommenden Mercedes-Fahrer, der Zeitgleich nach links in die Dr.-Josef-Fischer-Straße eingebogen war. Bei dem Zusammenstoß kam der Leichtkraftradfahrer zu Fall. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

