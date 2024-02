LPI-GTH: Beschädigter Radlader - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Enckestraße von Gotha eine 28-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit absolvierte der 28-jährige einen Drogentest, welcher die Beeinflussung von Betäubungsmitteln nachwies. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

