POL-EL: Bad Bentheim - Sechsjähriger bei Unfall verletzt

Freren (ots) - Im Hainbuchenweg in Freren wurden zweimalig Bäume (Pflanzengattung Amberbaum) von unbekannten Täter durch Abknicken von dicken Zweigen beschädigt. Die Tatzeiten waren in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai sowie am 1. Juni zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr. Der Gesamtschaden wird durch die Stadt Freren auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 ...

