Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Heute kam es in Geeste auf der Dalumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr der Fahrer eines Lkw gegen 11 Uhr die Straße in Richtung Dalum. Als ein entgegenkommender bislang unbekannter Fahrer ein weißen Mazda zum Überholen eines blauen Opel ansetzte, wich der Lkw-Fahrer aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in die Berme. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

