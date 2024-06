Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Verfassungswidrige Symbole auf Ortsschild geschmiert

Schüttorf / Suddendorf-Samern (ots)

In der Nacht vom 25. auf den 26.05.2024 beschmierten bislang unbekannte Täter die Ortsschilder der Gemeinden Suddendorf und Samern sowie ein Verkehrszeichen unter anderem mit einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe. Dabei entstand Sachschaden. Die Entfernung der Parolen und Symbole wurde bereits veranlasst und umgesetzt, so dass die Symbole nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Gegen den/die unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Abteilung des Polizeilichen Staatsschutz in Lingen übernommen. Möglicherweise sind in der besagten Nacht Personen aufgefallen. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden daher direkt beim Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 0591-87347 erbeten. Grundsätzlich werden Hinweise jedoch auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. /hue

