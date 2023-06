Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/Diebstahl aus Baucontainer

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Lüdinghausen nach dem Diebstahl eines Stampfers und eines Winkelschleifers der Marke Makita. Die Unbekannten brachen in der Nacht zum Mittwoch (28.06.) zwei Vorhängeschlösser zu einem Baucontainer auf. Aus dem Inneren stahlen sie die Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (27.06.) 16.45 Uhr und Mittwoch 6.55 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

