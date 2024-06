Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

In der Nacht zum 29. Mai kam es in der Industriestraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 0 Uhr die Junkersstraße und bog nach rechts in die Industriestraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Radfahrer, der vermutlich ohne Beleuchtung die Industriestraße in Richtung Nödiker Straße befuhr. Die beiden Beteiligten unterhielten sich nach dem Zusammenstoß, wobei der Pkw-Fahrer es versäumte die Personalien des Radfahrers aufzuschreiben. Kurz darauf setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell