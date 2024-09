Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Schwerer Unfall, Fahrt unter Drogen und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Werbach: Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine 80-jährige Pkw-Lenkerin musste nach einem Verkehrsunfall bei Werbach am Montagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrzeug des Herstellers BAIC gegen 16.20 Uhr die Landesstraße 506 von Bronnbach in Richtung Gamburg. In einer langgezogenen leicht abschüssigen Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam etwa 6 Meter unterhalb der Straße zum Liegen. Die Frau konnte ihr Fahrzeug zwar noch selbst verlassen, wurde jedoch lebensgefährlich verletzt. Am Auto entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro und es musste abgeschleppt werden. Im Inneren befanden sich noch ein Hund und eine Katze, die durch die Feuerwehr versorgt und zu einem Tierarzt zur Untersuchung gebracht wurden. Ob diese verletzt wurden ist bisher nicht bekannt.

Lauda-Königshofen: In Schlangenlinien hinter einem Streifenwagen her

Unter dem Einfluss von Marihuana war ein 23-Jähriger in der Nacht auf Freitag im Straßenverkehr unterwegs. Der Mountainbike-Lenker fuhr gegen 22 Uhr auf der Eisenbahnstraße hinter einem Streifenwagen her. Die Beamten sahen, dass der Mann Schlangenlinien fuhr und kontrollierten ihn. Bereits bei der Begrüßung stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er gab an Marihuana konsumiert zu haben, weshalb ihm ein Urintest angeboten wurde. Da dieser nicht durchführbar war, wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Igersheim: Audi RS3 beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Montag einen geparkten Audi in Igersheim beschädigte. Das Fahrzeug stand ab Sonntag gegen 19 Uhr in der Seestraße an der Einmündung zur Bittumstraße. Der Besitzer bemerkte am Montag gegen 12 Uhr eine drei bis vier Zentimeter große Eindellung und rötliche Farbantragungen auf dem Türfalz der hinteren linken Tür. Vermutlich entstand diese durch einen Schlag mit einem rötlichen Gegenstand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell