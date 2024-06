Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (01.06.2024) einen 62-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Nahrungsmittel und Alkoholika in einem Lebensmittelmarkt in der Sontheimer Straße gestohlen und sich anschließend gegen die Festnahme gewehrt zu haben. Ein Ladendetektiv konnte gegen 13.20 Uhr beobachten, wie der 62-Jährige mehrere Warenartikel in seinen Rucksack packte und das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Der Mann wurde dann vom Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Hierbei kam es zu einem Gerangel und der 62-Jährige versuchte sich loszureißen. Der Ladendetektiv wurde dadurch leicht verletzt. Der Tatverdächtige mit portugiesischer Staatsangehörigkeit wird im Laufes des Sonntags (02.06.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

