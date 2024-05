Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung Geld gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (30.05.2024) bei einer Auseinandersetzung in einem Hotel an der Heilbronner Straße mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen und ist unerkannt geflüchtet. Ein 26 Jahre alter Mann wollte von dem Unbekannten Kryptowährung kaufen und verabredete sich mit ihm über einen Messenger Dienst im Restaurant des Hotels. Nachdem der Unbekannte das Geld gegen 18.35 Uhr zum Zählen ausgehändigt bekommen hatte, versuchte er zu flüchten. Als der 26-Jährige sich dem Tatverdächtigen in den Weg stellte, entwickelte sich eine Auseinandersetzung, von der der 26-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Kurz darauf flüchtete der Unbekannte. Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Er hat eine dunkle Hautfarbe und schwarze Haare, die seitlich rasiert und oben etwas länger waren. Er sprach hochdeutsch und trug einen weißen Pullover mit Prada-Logo auf der Brust, eine blaue Jeanshose und hatte eine Umhängetasche der Marke Armani dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell