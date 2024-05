Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Zwei Einsätze an Himmelfahrt für die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel

Flotwedel (ots)

Zu zwei Brandeinsätzen mussten die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel am vergangenen Himmelfahrtstag ausrücken.

Der erste Notruf ereilte die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Bockelskamp um 11:08 Uhr. Aufmerksame Radfahrer hatten eine Rauchentwicklung im Bereich des Osterfeuerplatzes entlang des Radweges in Richtung Osterloh entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Fläche wurde mit einem Strahlrohr abgelöscht und der Einsatz konnte nach knapp 45 Minuten beendet werden.

Ein weiterer Alarm rief um 16:13 Uhr die Kameraden der Ortsfeuerwehr Oppershausen auf den Plan. Zwei Jugendliche hatten einen Brand auf einer Ackerfläche, auf welcher auch zahlreiche Rundballen gelagert waren, festgestellt und die Feuerwehr gerufen. Der Brand konnte binnen kürzester Zeit unter Zuhilfenahme einer Schaufel und etwas umliegenden Erdreichs gelöscht und die Gefahr einer Brandausbreitung abgewendet werden.

"Die Feuerwehr Flotwedel bittet, besonders aufgrund der steigenden Temperaturen und der damit verbundenen Gefahr von Wald- und Flächenbränden in den kommenden Tagen, um besondere Vorsicht beim Umgang mit offenem Feuer in Wald- und Wiesenflächen!", so Marcel Neumann, Fachberater Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel .

